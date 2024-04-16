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Ekonomi

Finans dünyası İstanbul Fintech Week'te bir araya geldi

Küresel finans dünyasından yerli ve yabancı konuşmacılarını sektör profesyonelleriyle buluşturan İstanbul Fintech Week başladı.

Serap Doğan  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Finans dünyası İstanbul Fintech Week'te bir araya geldi

İstanbul

Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği'nin (FINTR) desteğiyle KOOP Ventures tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen İstanbul Fintech Week, "Yakınsama: Web2 ve Web3 Dünyaları Bir Araya Geliyor" temasıyla düzenleniyor.

Finans ekosisteminin önemli isimlerinin deneyim ve bilgilerini katılımcılarla paylaşacağı etkinlik kapsamında, 6 zirve ve 35 oturum yapılacak.

Etkinlikte, artan popülaritesiyle ön plana çıkan dijital paralar, yapay zeka, işletmelerde finansal teknolojilerin kullanımı, dijital bankacılık, tokenlaştırma gibi konular uzmanlarca tartışılacak.

Gate US Üst Yöneticisi (CEO) Russell Shen, açılış oturumunda, kripto dünyasının gelişim sürecini özetledi.

Shen, gelişen yatırımcı erişimi, kurumsal yatırımcılarla sisteme katılım süreçleri, gelişen ve değişen pazar dinamikleriyle yasal düzenleme konularına dikkati çekerek, "Kripto paraların geleceği kesinlikle çok parlak ve bugün buradaki kalabalık da bunu gösteriyor." diye konuştu.

"Dijital kimliklerde devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacak"

Web3 Zirvesi'nde konuşan FirstBatch'in kurucularından Efe Bulduk da kripto para piyasasıyla ilgili uyarılarda bulunurken, "Umutlu olun ancak heyecan ve coşkuyla değil, bilgiyle hareket edin." görüşünü kaydetti.

UCL Blockchain Merkezi'nden Christina Frankopan da finansal teknoloji alanında merkeziyetsizleşme konusuna dikkati çekerek, tek bir kaynağa bağlı olmamanın önemine vurgu yaptı.

Dijital kimliklerde 5 ila 10 yıl içinde devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacağını aktaran Frankopan, maddi veya maddi olmayan varlıkların dijital bir tokena dönüştürülmesi sürecinin daha fazla likidite, kısmi sahiplik ve şeffaflık gibi özellikleri mümkün kıldığını söyledi.

Frankopan, tamamen tokenize olmuş bir pazarın 2030'a kadar dünya GSYH'sinin yüzde 10'unu oluşturmasının öngörüldüğünü belirtti.

Zirve, yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.

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