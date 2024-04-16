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Ekonomi

BM kuruluşu UNCTAD, Türkiye'ye ilişkin 2024 büyüme tahminini yüzde 3,5’e yükseltti

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Türkiye'ye ilişkin 2024 büyüme beklentisini yüzde 2,9’dan yüzde 3,5’e yükseltti.

Bahattin Gönültaş  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
BM kuruluşu UNCTAD, Türkiye'ye ilişkin 2024 büyüme tahminini yüzde 3,5’e yükseltti

Berlin

UNCTAD, nisan ayına ilişkin küresel ticaret ve kalkınmanın gidişatına yönelik raporunu yayımladı.

Raporda, UNCTAD'ın, 2024 için küresel büyüme tahminini 0,1 puan artırarak yüzde 2,6’ya çıkardığı bildirildi.

Türkiye'ye ilişkin 2024 büyüme tahmininin yüzde 2,9’dan yüzde 3,5'e çıkarıldığı aktarılan raporda, ülkenin 2023’de yüzde 4,5 büyüdüğü hatırlatıldı.

UNCTAD raporunda, 2024'teki düşük ekonomik büyüme ve ticaret kesintilerinin ekonomik kalkınmayı etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

Azalan yatırımlar ve durgun küresel ticaret dinamiklerine atıfla 2024’te ekonomik büyümenin daha da yavaşlayacağına dikkatin çekildiği raporda, faiz oranlarının düşürülmesi ihtimalinin hükümetler ve şirketler için mali görünümü iyileştirebileceği belirtildi.

Para politikasının tek başına tüm acil küresel zorlukları çözemeyeceği vurgulanan raporda, kamu borçları, giderek artan eşitsizlikler ve iklim değişikliğiyle bağlantılı devam eden krizlere işaret edildi.

UNCTAD raporunda, mali sürdürülebilirliğin sağlanması, istihdam oluşturulması ve gelir dağılımının iyileştirilmesi için mali, parasal, talep yönlü ve yatırımı artırıcı tedbirlerden oluşan dengeli bir politika karışımı ile birlikte çok taraflı ortak eylem ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı.

Çoğu gelişmiş ekonomide merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için 2022'nin başından bu yana faiz oranlarını agresif bir şekilde artırdığı hatırlatılan raporda, “Ancak bu yaklaşım, Kovid-19 salgınıyla bağlantılı tedarik zinciri sıkıntılarını ve daha yüksek fiyatlara ve kârlara yol açan artan pazar hakimiyetini tam olarak dikkate almadı. 2023’te istikrarlı istihdama rağmen enflasyonun düşmesi, daha önceki enflasyona sadece talebin değil arzla ilgili sorunların da katkıda bulunduğunu göstermektedir.” denildi.

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