Filistin Borsası İsrail'in hedefinde

RAMALLAH - MUHAMMED HABİSA

İsrail, asılsız suçlamalarda bulunarak Filistin Borsasında faaliyet gösteren bankalara zarar veriyor. Gelişmelerin iç ve dış etkisi nedeniyle Filistin borsası, son aylarda düşüş yaşıyor.

Merkezi Nablus'ta bulunan Filistin Borsası CEO'su Ahmed Uveyda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Borsasını etkileyen davaların borsanın faaliyetlerini ve yatırım hareketliliğini etkilediğini söyledi.

Uveyda konuya ilişkin, "Bu iddiaların asılsız suçlamalar olduğunu, Filistin halkına ve kurumlarına yönelik saldırıların bir parçası olduğunu biliyoruz. Ancak, bu saldırılar borsanın faaliyetlerini engelliyor." şeklinde konuştu.

ABD'de Filistin Borsasında faaliyet gösteren bankalara dava açılması nedeniyle, Filistin'in yatırım hareketliliğini olumsuz etkilediğini belirten Uveyda, olayın piyasayı endişelendirdiğini ifade etti.

Uveyda, Filistin Borsasındaki hareketliliğin geçen yıla kıyasla ocak ayında azaldığını söyleyerek, bu durgunluğun "ekim 2018'de başlayan gerileme hareketinin bir devamı" olduğuna dikkati çekti.

Filistin Borsasında 2017'ye oranla düşüş yaşanıyor

Ülkenin geçen yılki mali durumundaki gerilemeden ve 2019 yılı için büyüme rakamlarındaki olumsuz beklenti nedeniyle Filistin Borsasının etkilendiğini belirten Uveyda, küresel ticarette ve jeopolitik gerilimin olumsuz etkisini dile getirdi.

Filistin Borsası yaşanan gelişmeler nedeniyle geçen yıl ocak ayında 36,8 milyon dolar olan işlem hacmi, bu yılın aynı döneminde 33,9 milyon dolara kadar geriledi.

Filistin Borsasının işlem hacmi 2018 yılında, 2017'ye oranla yüzde 24,7 düşerek, 353 milyon dolara geriledi.

Borsada işlem gören hisse senetlerinin 2017 yılında piyasa değeri 3 milyar 891 milyon dolar iken, 2018'de yüzde 4 azalarak 3 milyar 734 milyon dolar oldu.

Uveyda, Filistin ekonomik büyümesine ilişkin, "2019 yılına ilişkin tahminler büyüme rakamlarında düşüşe işaret ediyor, tüm bu olaylar ekonomiyi kesinlikle etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, aralık ayında yaptığı açıklamada, Filistin ekonomisinin 2017'de yüzde 3 büyümeye karşın, 2018'de yüzde 0,7 büyüme kaydettiğini açıklamıştı.

Büyüme oranının 2019 yılında da düşük seyretmesini bekleyen Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, ülke ekonomisindeki büyümenin yüzde 0,5 olacağı tahmininde bulundu.

ABD'de 3 bankaya yönelik dava açıldı

Filistin Merkez Bankası, geçen ay yaptığı açıklamada, ABD'nin "terörle mücadele yasasına muhalefet" suçlamasıyla Filistin'de faaliyet gösteren 3 bankaya dava açıldığını açıklamıştı.

ABD, Ürdün merkezli Kahire Amman Bankası, mal varlığı, mevduat ve hizmetler açısından en gelişmiş banka olan Filistin Yatırım Bankası ile Filistin Bankasına ekim ayında dava açmıştı.

ABD'nin "terörle mücadele yasasını ihlal etmek" suçlamasıyla 2001 yılından bu yana listeye aldığı kişi ve kuruluşlara yaptırım uyguluyor.