Dolar
32.21
Euro
35.07
Altın
2,446.14
ETH/USDT
3,106.20
BTC/USDT
66,880.00
BIST 100
10,747.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ülke basınında geniş yer aldı. VTR İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyetle helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesinin ardından Tahran’dan son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Ekonomi

Fenerbahçe yatırımcısı borsada galibiyeti kutluyor

Trendyol Süper Lig'de dün aldığı galibiyetle taraftarını sevindiren Fenerbahçe'nin borsada işlem gören hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kazanarak yatırımcısının da yüzünü güldürdü.

Mahmut Çil  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Fenerbahçe yatırımcısı borsada galibiyeti kutluyor

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasının sonuçları borsada hisse fiyatlarına da yansıdı.

Ligde Galatasaray'ın 6 puan gerisinde çıktığı karşılaşmada lig lideri Galatasaray'ı mağlup ederek puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe hisseleri, galibiyetin ardından haftaya güçlü yükselişle başladı.

Cuma günü 105 liradan kapanış yapan Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisse fiyatı, açılışta yaklaşık yüzde 8 yükselirken, şu sıralarda önceki kapanışın yaklaşık yüzde 5 üzerinde 110 lirada dengelendi.

Galatasaray deplasmanından 0-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertli ekip, böylece şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesinin önüne geçti.

Öte yandan Galatasaray Spor AŞ hisse fiyatı, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından yüzde 2,5 değer kaybederek 8,84 liraya geriledi.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden Beşiktaş ise yüzde 9,9 değer kazancıyla 33,02 lira ile tavan fiyattan işlem görürken, Trabzonspor hisseleri yüzde 1 yükselişle 2,06 liradan alıcı buluyor.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İran halkına başsağlığı mesajı
THY, "butikten zirveye" uzanan yolculuğunda 91'inci yaşını kutluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'a taziye mesajı
Kahramanmaraş'taki denetimlerde artık cayrokopter de kullanılıyor

Benzer haberler

Fenerbahçe yatırımcısı borsada galibiyeti kutluyor

Fenerbahçe yatırımcısı borsada galibiyeti kutluyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyon, son haftada belli olacak

Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcular arasında gerginlik çıktı
GÖRÜŞ - Arda Güler'le futbolseverlerin "güzel oyun" aşkı yeniden alevleniyor

GÖRÜŞ - Arda Güler'le futbolseverlerin "güzel oyun" aşkı yeniden alevleniyor
Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 400. randevu

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 400. randevu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet