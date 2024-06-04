Dolar
32.26
Euro
35.14
Altın
2,333.15
ETH/USDT
3,762.60
BTC/USDT
68,918.00
BIST 100
10,547.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan SF-260D tipi eğitim uçağı kaza kırıma uğradı. Olay yerinden yayındayız Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbul’da basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Fenerbahçe mayısta borsada "kanatlanarak" rakiplerini geride bıraktı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 42,5 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe Futbol AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Fenerbahçe mayısta borsada "kanatlanarak" rakiplerini geride bıraktı

İstanbul

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi geçen ay yüzde 2,5 azalış kaydetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 42,5 yükselişle tamamlayan Fenerbahçe, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, sezonu 99 puanla 2'nci sırada tamamladı. Süper Lig'de son 3 sezonu 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine 2'nci ön eleme turundan başlayacak. Bu turu geçmesi durumunda 3'üncü ön elemeye çıkacak Fenerbahçe, ardından play-off mücadelesi yapacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmişti.

Yatırımcısına, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği mayıs ayında yüzde 1,4 kaybettirdi.

Geçen ay Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 9,9 azaldı. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitirerek, 24'üncü şampiyonluğuna ulaşmasına karşın borsada yatırımcısını üzdü.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri ise yüzde 25,4 kaybettirdi.

Süper Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, 2023-2024 sezonunu Kasımpaşa'da mağlubiyetle kapattı. Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen siyah-beyazlılar 56 puan topladığı sezonu 6'ncı sırada tamamladı.

Yıl başından bu yana da en fazla Fenerbahçe kazandırdı

Spor şirketlerinin yıl başından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Galatasaray yatırımcısını sevindirirken, Beşiktaş üzdü.

Açıklanan bilançolar, yeşil sahalardaki başarılar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla spor şirketlerinin yılbaşından bu yana borsa performansını olumlu etkiledi.

Bu dönemde, hisse fiyatları Fenerbahçe'nin yüzde 36, Trabzonspor'un yüzde 27,9 Galatasaray'ın yüzde 26 artış kaydederken, Beşiktaş'ın yüzde 17,1 azaldı.

Sportif başarının finansal açıdan önemli olduğunu kaydeden analistler, ligin üst sıralarında yer alan takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu anımsattı.

En fazla piyasa değerine sahip takım Fenerbahçe oldu

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, mayıs ayını 12 milyar 313 milyon 112 bin liralık piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 8 milyar 575 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 8 milyar 524 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 5 milyar 150 milyon lira piyasa değeriyle de Trabzonspor izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ücretli alışveriş poşetleriyle 1 milyon tondan fazla plastik atık oluşumu engellendi
Kahramanmaraş'ta Gazze'ye destek için düzenlenen 40 kilometrelik yürüyüş başladı
Köpek saldırısında ölen çocuğun ailesi yasal düzenleme istiyor
Türkiye'nin kurban bağışları dünya mazlumlarının sofrasına ulaşacak
Kurban pazarlarında bayram hareketliliği başladı

Benzer haberler

Fenerbahçe mayısta borsada "kanatlanarak" rakiplerini geride bıraktı

Fenerbahçe mayısta borsada "kanatlanarak" rakiplerini geride bıraktı

Fenerbahçe Başkanı Koç, Mourinho'yu kulüp için "Tarihi bir adım" olarak görüyor

Jose Mourinho, şampiyonluk için Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı Mourinho, Avrupa'da üç kupayı kazanan tek isim

Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı Mourinho, Avrupa'da üç kupayı kazanan tek isim
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin 78. teknik direktörü

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin 78. teknik direktörü
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet