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Ekonomi

Fed'in faaliyet zararı geçen yıl 114,3 milyar doları buldu

ABD Merkez Bankası (Fed), 2023'te toplam giderlerinin, kazançlarını 114,3 milyar dolar aştığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Fed'in faaliyet zararı geçen yıl 114,3 milyar doları buldu

Washington

Fed, geçen yıla ait yıllık denetlenmiş bilançosunu yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fed'in 2023'teki toplam giderleri, kazançlarını 114,3 milyar dolar aştı.

Böylece banka, bu zamana kadarki en büyük faaliyet zararını kaydetti.

Mevduat kurumlarının rezerv bakiyelerine yönelik faiz gideri geçen yıl 176,8 milyar dolara çıkarken, repo operasyonlarına ilişkin faiz gideri 104,3 milyar dolar oldu.

Bankanın varlık portföyünden elde ettiği faiz geliri ise 2023'te, bir önceki yıla kıyasla 6,2 milyar dolar azalışla 163,8 milyar dolara geriledi.

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