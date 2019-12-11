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Ekonomi

Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bıraktı.

Bahattin Gönültaş   | 11.12.2019
Fed faiz oranını sabit tuttu

Berlin

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında bıraktı.

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