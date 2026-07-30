ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıklarını yineleyerek enflasyon hedefinde herhangi bir yumuşamanın söz konusu olmadığını ve hedefin yüzde 2 olduğunu ifade etti.

Fed Başkanı Warsh, enflasyon hedefinde yumuşama olmadığını belirtti ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılıklarını yineleyerek enflasyon hedefinde herhangi bir yumuşamanın söz konusu olmadığını ve hedefin yüzde 2 olduğunu ifade etti.

Warsh, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ekonominin "etkileyici" bir direnç gösterdiğine işaret eden Warsh, "Son şoklara rağmen, eğilimler olumlu ve sağlam bir büyüme ortaya koyuyor." dedi.

Warsh, istihdam kazanımlarının iş gücüyle aynı hızda ilerlediğini ve işsizlik oranının çok az değiştiğini belirterek, enflasyonun ise Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik hedefine göre yüksek kalmaya devam ettiğini aktardı.

Fed Başkanı Warsh, "Komite kararlılığını koruyor. Bunu daha önce de duydunuz ancak fiyat istikrarını sağlayacağız." diye konuştu.

"Beş yıldır süren yüksek enflasyon, ortadan kaldırılması zor bir yanlış izlenim bıraktı"

Belirsizliğin yüksek olduğu bu dönemde tahminlerden kaçınmayı özellikle ihtiyatlı bir yaklaşım olarak gördüklerini belirten Warsh, ancak belirsizliğin netliğin olmadığı anlamına gelmediğini ifade etti.

Warsh, bazı hanehalkları, işletmeler ve piyasa profesyonelleri nezdinde beş yıldır süren yüksek enflasyonun Fed'in enflasyon hedefinin bir şekilde yüzde 2'nin üzerinde olduğu yönünde ortadan kaldırılması zor bir yanlış izlenim bıraktığını aktardı.

Fed Başkanı Warsh, "Yumuşak bir enflasyon hedefi yok, yumuşak bir örtülü hedef de yok. Bu Komite görevde olduğu sürece böyle bir durum söz konusu değil. Sadece tek bir hedef var ve o da yüzde 2." dedi.

Komitenin hiçbir üyesinin bu konuda yanılgı içinde olmadığını belirten Warsh, yeni bir döneme başladıklarını ve beş yılı aşkın süredir hedefin üzerinde seyreden enflasyonun 9 haftada ya da fiyatlarda görülecek tek aylık sınırlı bir düşüşle çözülemeyeceğinin farkında olduklarını dile getirdi.

"Piyasanın dikkati gerçek veriler ve ekonomik gelişmelere odaklandı"

İki ekonomik gelişmeye vurgu yapan Warsh, bunlardan ilkinin son toplantıdan bu yana geçen 42 günde yaşanan dikkat çekici değişim olduğunu, ABD Hazine tahvili getiri eğrisinin tamamında nominal ve reel faizlerin belirgin şekilde yükseldiğini kaydetti.

Warsh, FOMC toplantıları arasındaki dönemde piyasa faizlerindeki artışların son 20 yılın en önemli yükselişleri arasında yer aldığını ve tarihsel dağılımda en yüksek yaklaşık yüzde 10'luk dilime girdiğini aktardı.

Toplantılar arası dönemde piyasanın dikkatinin gerçek veriler ve ekonomik gelişmelere odaklandığını belirten Warsh, fiyatların gelen yeni bilgilere anlık tepki verdiğini ve ileriye dönük yönlendirmedeki (forward guidance) azalmanın da bunda etkisinin olmuş olabileceğini dile getirdi.

Warsh, "Piyasa katılımcıları artık hakeme bakmayı değil, topla oynamayı öğreniyor ve piyasa fiyatları da uygun yön ve büyüklükte yanıt vermeye devam edecek." diye konuştu.

Merkez Bankasının her zaman ve her koşulda ilgi odağı olması gerekmediğini belirten Warsh, "Komite'den sürekli güncellenen tahminler ve değerlendirmeler istenmesini anlıyorum. Ancak bizim açımızdan, gelişmelere karşı piyasanın tepkisini doğrudan ve filtrelenmemiş bir şekilde izlememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Warsh, Komite'nin aldığı kararların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Gerekli ve uygun olduğu durumlarda, harekete geçmekten çekinmeyeceğiz." dedi.

Yüksek teknoloji sermaye harcamalarındaki artışa dikkati çekti

İkinci ekonomik gelişmenin ise “ekonominin en dikkat çekici özelliği” olarak nitelendirdiği işletme yatırımlarındaki güçlü büyüme olduğunu aktaran Warsh, yüksek teknolojiye yönelik sermaye harcamalarındaki sıçramanın dikkati çektiğini kaydetti.

Warsh, ancak bu durumun Fed'in işini kolaylaştırmadığını belirterek, yapay zeka ile bağlantılı yüksek teknoloji ekipmanları ve yazılım kategorisinde en son verilerin dört çeyrekte yaklaşık yüzde 20'lik büyümeye işaret ettiğini, bu gelişmenin imalat sanayindeki sağlıklı üretim ivmesini desteklediğinin altını çizdi.

Genel olarak sermaye harcamalarının gelecekteki büyümenin temelini hazırladığını vurgulayan Warsh, bununla birlikte arz tarafındaki etkilerin zamanlamasını ve büyüklüğünü kesin olarak öngörmenin hala zor olduğunu dile getirdi.

Warsh, toplantıda tartışmaların dört soru etrafında şekillendiğini belirterek​​​​​​​, son 5 yıldaki yüksek enflasyonun mevcut politika ortamı üzerindeki etkilerini, son yıllarda yaşanan ekonomik şokları, şoklardan kaynaklanan fiyat artışlarını ve fiyat istikrarını sağlamak için kullanılacak para politikası araçları ile stratejileri ele aldıklarını söyledi.

"Piyasa sinyaline müdahale etmemeye çalışıyoruz"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Warsh, piyasalardan nasıl bir mesaj aldığının sorulması üzerine, piyasalardan "filtrelenmemiş", doğrudan bir mesaj almaya, alıcılarla satıcıların hazine tahvillerinin fiyatları ve döviz kuru konusunda bir araya gelmelerine izin vermeye ve bunun ne anlama geldiğini değerlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Warsh, "Piyasa sinyaline müdahale etmemeye çalışıyoruz. İleriye dönük yönlendirmelerde geri adım atmamızın nedenlerinden biri de budur." dedi.

Fed Başkanı Warsh, piyasaların gelişmelere nasıl tepki verdiğini izlemeyi sürdüreceklerini, bunun alacakları kararların şekillenmesine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

"İyi bir aile içi tartışma istemiştim ve istediğimi aldım"

Üç Fed yetkilisinin politika faizinin sabit tutulması kararına karşı oy kullanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Warsh, "İyi bir aile içi tartışma istemiştim ve istediğimi aldım. Amaç da buydu." dedi.

Warsh, tartışmalarının büyük bölümünün para politikasının yürütülmesi açısından önem taşıyan temel sorular üzerine olduğunu, bu soruları görmezden gelmediklerini ya da üzerlerini örtmeye çalışmadıklarını ifade etti.

"Yaptığımız şeyi bir tür duraklama olarak nitelendirmezdim"

Warsh, bir basın mensubunun faiz kararını "duraklama" olarak nitelendirmesi üzerine ise "Yaptığımız şeyi bir tür duraklama olarak nitelendirmezdim." diye konuştu.

Yaptıkları şeyi ekonomik durumun titizlikle gözden geçirilmesi olarak tanımladığını belirten Warsh, bunu büyük ve zor soruların değerlendirilmesi olarak nitelendirdiğini kaydetti.