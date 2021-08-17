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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Kovid-19 salgını hala ekonomik faaliyete gölge düşürüyor

Fed Başkanı Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hala ekonomik faaliyete gölge düşürdüğünü belirterek Delta varyantının ekonomi üzerindeki etkisinin belirsizliğini koruduğunu ifade etti.

Dilara Zengin   | 17.08.2021
Fed Başkanı Powell: Kovid-19 salgını hala ekonomik faaliyete gölge düşürüyor

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bir video konferans etkinliğinde konuştu.

Kovid-19 salgınıyla başa çıkmak zorunda kalan öğrencilerin "olağanüstü bir nesil" olacağına inandığını belirten Powell, dünyayı daha farklı göreceklerini, hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu düşünmeye çoğu insandan daha önce zorlandıklarını söyledi.

Powell, salgının ekonomiyi önemli şekilde değiştirdiğine işaret ederek bu değişikliklerin ne kadar kalıcı olacağını zamanın göstereceğini kaydetti. Fed Başkanı Powell, "Sanırım salgın öncesi ekonomimize geri dönmeyeceğimizi biliyoruz ancak değişikliklerin tam olarak ne olacağını görmek zaman alacak." dedi.

Fed'in ekonomiyi salgını atlatmaya devam ederken dikkatle izlemesi gerektiğini belirten Powell, ekonominin nasıl değiştiğini ve bankanın politikası üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmaları gerektiğini ifade etti.

"Henüz zafer ilan edemeyiz"

Powell, aşılama hızının yavaşladığına işaret ederek "Kovid-19 hala aramızda ve bir süre daha böyle olmaya devam edecek gibi görünüyor." diye konuştu.

İnsanların Kovid-19 salgınına rağmen hayatlarını yaşamak için uyum sağlamayı öğrendiğine dikkati çeken Powell, "Delta varyantının ekonomi üzerinde önemli etkilerinin olup olmayacağının henüz net olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Powell, Fed'in Kovid-19 salgının etkilerine müdahalesini de anlatarak acil durum araçlarını etkili bir şekilde kullandıklarını, acil durum ortadan kalktığı için bu araçları tamamen kaldırma sürecinde olduklarını dile getirdi. Kovid-19 salgınında henüz zafer ilan edilemeyeceğini belirten Powell, "Kovid-19 salgını hala ekonomik faaliyete gölge düşürüyor." ifadesini kullandı.

Powell, birçok şirketin iş modellerini yeni dünya düzenine uyarladığını aktardı.

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