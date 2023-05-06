Fatih, Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-3'te sondaja başladığını bildirdi.
Ankara
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye’nin gururu Fatih, Amasra-3’te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Türkiye’nin gururu Fatih, Amasra-3’te! 📍🇹🇷— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) May 6, 2023
Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’te sondaja başladı. 🌊🚢#EnerjideBağımsızTürkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor. pic.twitter.com/oLEL5rmcLA
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.