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Ekonomi

Fahiş fiyatın tekrarı halinde ceza iki katına çıkacak

Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk eylemleri için uygulanan idari para cezaları, artık her bir aykırılık için verilecek ve aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, iki katı idari para cezası uygulanacak.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Fahiş fiyatın tekrarı halinde ceza iki katına çıkacak Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildi.

Buna göre, idari para cezalarının uygulanmasında Kurul tarafından ceza tutarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınacak.

Fahiş fiyat artışlarına yönelik ve stokçuluk eylemleri için uygulanan idari para cezaları artık her bir aykırılık için tatbik edilecek ve idari para cezalarının verilmesini gerektirir aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.

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