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Ekonomi

"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ezine peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
"Ezine peyniri" AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Ankara

Hisarcıklıoğlu, X sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ezine peynirinin Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 18'inci ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Çok yakında başka ürünlerimizin müjdesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

AB'de 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar tescil alan ürünleri de şöyle sıraladı:

1- Gaziantep baklavası
2- Aydın inciri
3- Malatya kayısısı
4- Aydın kestanesi
5- Milas zeytinyağı
6- Bayramiç beyazı
7- Taşköprü sarımsağı
8- Giresun tombul fındığı
9- Antakya künefesi
10- Suruç narı
11- Çağlayancerit cevizi
12- Gemlik zeytini
13- Edremit zeytinyağı
14- Milas yağlı zeytini
15- Ayaş domatesi
16- Maraş tarhanası
17- Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
​​​​​​​18- Ezine peyniri

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