Ev ve mutfak eşyası sektöründe hedef 1,5 milyar dolarlık Meksika pazarı
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Özger, "Meksika ve Latin Amerika pazarına yönelik faaliyetler önümüzdeki dönemde de devam edecek. Türk firmalarının bireysel düzeyde Meksika pazarını ziyaret etmeleri önemli." dedi.
İstanbul
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, 1,5 milyar dolar gibi büyük bir ithalat hacmine sahip Meksika ve Latin Amerika pazarına yönelik faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.
Özger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EVSİD'in, 39 firma ile birlikte Ticaret Bakanlığının sektörel heyet programları çerçevesinde Meksika'ya çıkarma yaptığını bildirdi.
Özger, "Türk ev ve mutfak eşyası sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihracat pazarlarını geliştirmek ve özellikle Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında şubatta gerçekleştirilen genel ticaret heyetinin hemen ardından bu kez sektöre yönelik düzenlenen ikili iş görüşmeleri programı, Meksika ile birlikte Kosta Rika ve Guatemala gibi yakın ülkelerden alıcıları da Türk üreticiler ile buluşturdu." dedi.
Yaşanan deprem felaketinin ardından bazı yurt dışı etkinliklerini ötelediklerini ancak Meksika konusunda katılımcı firmalarla ortak bir değerlendirme yaparak organizasyona devam etme kararı aldıklarını aktaran Özger, gerek katılım sayısı gerekse ülke ve sektör imajı açısından olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyledi.
Özger, Ticaret Bakanlığı tarafından geçen yıl açıklanan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında, aralarında Meksika'nın da bulunduğu 19 uzak ülkeye ihracatın artırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Bu konuda her uzak pazar için bir aksiyon planı hazırlanarak öncelikle genel sektörler olarak bu pazarların incelenmesi ve ardından sektörel bazda adımların atılması kurgulanmıştı. İDDMİB ve EVSİD ortaklığında gerçekleştirilen Meksika ikili iş görüşmeleri programı bunun ilk örneklerinden." diye konuştu.
"Nitelikli ürüne yönelmemiz, yeni, farklı ve kar marjının yüksek olduğu pazarlara girmemiz gerekiyor"
Talha Özger, ikili iş görüşmelerinde 39 Türk üreticinin ürünlerini sergilediğini, görüşmelere 45 Meksika ve çevre ülke alıcısının katıldığını, toplam 510 iş görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Özger, "Meksika'nın ev ve mutfak eşyası kategorisinde 1,5 milyar dolar gibi büyük bir ithalat hacmine sahip olmasına karşın ülke olarak pazar payının düşük olması, Meksika'nın bugüne kadar ihmal edildiğinin de bir göstergesi." dedi.
1,5 milyar dolar gibi büyük bir ithalat hacmine sahip Meksika ve Latin Amerika pazarına yönelik faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini aktaran Özger, eylül ayında Şili ve çevre ülkelere yönelik bir organizasyon planladıklarını bildirdi. Özger, bundan sonraki aşamada Türk firmalarının bireysel düzeyde Meksika pazarını ve pazardaki müşterilerini ziyaret etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.
Özger, döviz kurundaki gelişmeler ve Çin'in tekrar ihracatta hız kazanması ile birlikte rekabet avantajı azalan Türk üreticisi için yepyeni bir strateji ortaya konulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl sektör olarak kilogram birim ihracat değerini 3,77 dolara taşımayı başardık. 2023 yılının ilk ayında 4 dolar sınırını aştık. Rakiplerimiz Avrupa ülkeleri ve hatta Çin, 6-7 dolarla ihracat yapıyorken bizim artık nitelikli ürüne yönelmemiz, yeni, farklı ve kar marjının yüksek olduğu pazarlara girmemiz gerekiyor. Kamudan bu konuda daha fazla destek bekliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.