Euro
6.46
Dolar
5.80
BIST 100
109,031.20
Altın
1,473.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor
logo
Ekonomi

ETİD'den 'Kargo teslimat süreleri rutine dönecek' açıklaması

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, kargo teslimat sürelerindeki sıkıntıların tekrarlanmaması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Uğur Aslanhan   | 12.12.2019
ETİD'den 'Kargo teslimat süreleri rutine dönecek' açıklaması

İstanbul

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, yaptığı yazılı açıklamada, kasımda yaşanan yoğun alışveriş döneminde kampanyalara tüm perakende sektörünün geniş katılımı neticesinde kargo şirketlerince özellikle de internet üzerinden verilen siparişlerde teslimat sürelerinin uzadığının ve müşteri memnuniyetinin sağlanması yönünde sıkıntılar yaşandığının gözlemlendiğini bildirdi.

Alışverişin yoğun olduğu bu aylarda ve kampanya dönemlerinde, gelecekte de müşteri mağduriyetleri yaşanmamasına yönelik sektör tarafından gereken iş birliği çalışmalarının yapıldığını ve çözümlerin sağlandığını anlatan Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kampanya döneminde artan yoğunluk nedeniyle kargo şirketlerinin teslimat sürelerinde sıkıntılar yaşandı. e-ticaret şirketlerinin girişimleri ve gösterilen ortak çabalar neticesinde, müşteri mağduriyetlere yönelik çözümler bulundu. Önümüzdeki günlerde dağıtım ve ilgili operasyonlar da normal rutinine dönecek. Türkiye'de e-ticaret perakendenin katılımıyla çok hızlı büyüyor. Lojistik ve altyapı çalışmalarına da önümüzdeki yakın dönemde çok hızlı devam ederek gelecek yıl benzer durumların yaşanmaması için gerekli çalışmalar yapılacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor

Benzer haberler

ETİD'den 'Kargo teslimat süreleri rutine dönecek' açıklaması

ETİD'den 'Kargo teslimat süreleri rutine dönecek' açıklaması