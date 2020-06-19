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Ekonomi

Esnafta 'Babalar Günü' beklentisi

TESK Genel Başkanı Palandöken, Babalar Günü için alınacak hediyelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun zamandır durgunluk yaşayan piyasaya olumlu yansıyacağını, esnaf ve sanatkarlar için de can suyu olacağını bildirdi.

Enes Duran   | 19.06.2020
Esnafta 'Babalar Günü' beklentisi

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır iş hacmi daralan esnaf ve sanatkarların Babalar Günü'nde hareketlilik beklediğini belirtti.

Söz konusu gün için esnafta her zevke ve keseye uygun hediyelerin bulunduğunu vurgulayan Palandöken, "Babalar Günü için özellikle elektronik eşyalar, ofis malzemeleri, kıyafet, ayakkabı, cüzdan, parfüm ve hatıra temalı hediyeler tercih ediliyor. Evimizin direği olan babalarımız için alınacak hediyeler Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır durgunluk yaşayan piyasaya olumlu yansıyarak esnaf ve sanatkarlar için de can suyu olur." ifadelerini kullandı.

Palandöken, hediye alırken değişim kartlarının kesinlikle unutulmaması gerektiğine dikkati çekerek, mağazaların, Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayanlar için değişim kartı süresini uzatması ve bu konuda müşterilere kolaylık sağlaması gerektiğini de kaydetti.

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