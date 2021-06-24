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Ekonomi

Esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a uzatıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini 1 Temmuz Perşembe saat 23.59'a kadar uzattıklarını ifade etti.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 24.06.2021
Esnafa yönelik hibe desteğinde başvuru süresi 1 Temmuz'a uzatıldı

Ankara

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik başlatılan destek uygulamasının süresine ilişkin bilgi verdi.

Muş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize verilen 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteğinin son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 1 Temmuz 2021 Perşembe saat 23.59'a kadar uzattık."

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