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Ekonomi

Eskişehir'de 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edilen alanda çalışmalar başladı

Eskişehir'de, Koza Altın AŞ'nin Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'ndeki tesislerinde tespit edilen altın kaynağına yönelik patlatma çalışması yapıldı.

Deniz Açık   | 25.08.2022
Eskişehir'de 20 bin onsluk altın kaynağı tespit edilen alanda çalışmalar başladı

Eskişehir

Şirkete bağlı Kaymaz işletmesinin mevcut açık ocak sahalarında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde 20 bin onsluk potansiyel altın kaynağı tespit edildi.

Rezervin bulunduğu alanda gerekli çalışmaları tamamlayan firma, kontrollü patlatma işlemi gerçekleştirdi.

Söz konusu kaynaktan yaklaşık 16 bin ons altın üretimi hedefleniyor.

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