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Ekonomi

ESK piyasaya et arzının kesintisiz devam ettiğini bildirdi

Et ve Süt Kurumu (ESK), et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğü regülasyon çalışmaları kapsamında piyasaya et arzının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
ESK piyasaya et arzının kesintisiz devam ettiğini bildirdi

Ankara

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Avrupa ülkelerindeki yılbaşı tatili nedeniyle ESK'nin yurt dışından et arzını sürdüremeyeceği" şeklinde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

ESK'nin kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı konusunda gerekli tedbirleri aldığı vurgulanan açıklamada, "Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Piyasaya ürün arzıyla ilgili herhangi bir sorun yok"

Kurumun, fahiş fiyat artışlarını engellemek için aldığı tedbirlere de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Kurumumuzca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra tedariki yapılmış kasaplık canlı hayvanlarla beraber 15 Ocak 2025 tarihine kadar 15 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılacak ve kesilen bu hayvanlardan elde edilen taze karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, kasaplara ve et sanayicilerine ulaştırılacaktır. Piyasaya ürün arzıyla ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir."

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