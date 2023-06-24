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Ekonomi

EPDK temmuz ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi.

Sibel Morrow  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
EPDK temmuz ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayımladı.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 233,2299 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 309,5794 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5924 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlendi.

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