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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti

Deniz Çiçek Palabıyık  | 24.06.2023 - Güncelleme : 24.06.2023
Ticaret Bakanı Bolat: İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti

Ankara
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu." dedi.

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