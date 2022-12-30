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Ekonomi

EPDK elektrikte 2023 için hizmet bedellerini belirledi

Elektrik sektöründe 1 Ocak'tan itibaren çeşitli hizmetler için uygulanacak bedeller belirlendi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 30.12.2022
EPDK elektrikte 2023 için hizmet bedellerini belirledi

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrol, ödeme ve ikinci bildirim bırakma bedelleri belirlendi.

Kurul tarafından 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak güvence birim bedellerinin, sanayi, kamu ve özel sektör abone grubu için kilovat başına 239 lira, mesken aboneleri için 84 lira 10 kuruş, şehit aileleri ve muharip gaziler için 42 lira, tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için 113 lira 40 kuruş olmasına karar verildi.

Elektrik kesme-bağlama bedellerinin ise alçak gerilim için 44 lira 80 kuruş ve orta gerilim için 335 lira 60 kuruş olması kararlaştırıldı. Direkt bağlı tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif ve/veya reaktif sayaç için kontrol bedeli 62 lira 10 kuruş, akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif ve/veya reaktif sayaçlar için kontrol bedeli 78 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi ve ikinci bildirim bırakma hizmetine ilişkin bedeller de onaylandı.

Buna göre, alçak gerilim için ödeme bildirimi bırakma bedeli 133 kuruş, orta gerilim için 1 lira 33 kuruş oldu. Alçak gerilim için ikinci bildirim bırakma bedelinin 2 lira 66 kuruş, orta gerilim için ise 26 lira 68 kuruş olmasına karar verildi.

Ayrıca EPDK, şebeke işletmecisi başvuru ve yıllık işletim bedeli, görevli tedarik şirketleri yıllık işletim bedeli, şebeke işletmecisi ve görevli tedarik şirketleri işlem bedeli, 25 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı elektik üretim tesisleri için proje onay ve kabul işlemleri bedeli ile otomatik sayaç okuma sistemi ilave veri talebi bedelini de belirledi.

Kurum, alçak ve orta gerilim elektrik hatları için bağlantı bedeli, güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri için proje onay ve kabul bedeli ve teknik kalite ölçüm hizmet bedelini de onayladı.

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