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Ekonomi

EPDK: Deprem bölgelerinde akaryakıt stok sorunu yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde akaryakıt stok sorununun söz konusu olmadığını belirtti.

Gülşen Çağatay   | 08.02.2023
EPDK: Deprem bölgelerinde akaryakıt stok sorunu yok

Ankara

EPDK'den yapılan açıklamada, bölgede akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere AFAD, PETDER ve bölgede hizmet veren bayilerle işbirliği içinde yürütüldüğü bildirildi.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren kurumun akaryakıt temininde herhangi bir sorun ya da zaman kaybı yaşanmaması için gerekli adımları attığına ve mevzuata yönelik bütün kısıtları kaldırdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deprem öncesinde 10 ilimizde yaklaşık 6 milyon litre akaryakıt satılmışken, depremin ardından bu rakam yüzde 100'ün üzerinde artarak yaklaşık 13 milyon litreye ulaşmıştır. İklim koşulları ve depremin şiddetinden etkilenen bazı yolların durumu sebebiyle kimi noktalara ikmal güçlüğü yaşanmakla birlikte akaryakıt taşıyan tankerlerin büyük çoğunluğu hedefine ulaşmayı başarmıştır, ulaşamayanlar ise yolların açılmasıyla hızla ikmal işlemini tamamlamaktadır. Bu süreçte bölgeye gönderilen 787 tankerin yaklaşık tonajı 23,6 milyon litre olup, buna göre bölgeye teslim edilen akaryakıt miktarı 15,3 milyon litre seviyesindedir. Kalan kısmın büyük çoğunluğu da gün içinde teslim edilecektir. Bütün vatandaşlarımız müsterih olmalıdır ki hiçbir stok sorunu söz konusu değildir. Zira Mersin'deki Ataş Depolama Tesisleri, Hatay'daki depolama tesisleri, Tüpraş Batman ve Kırıkkale rafinerileri, Diyarbakır Depolama Tesisleri 7/24 hizmet vermekte ve bayilerimize tam kapasiteyle akaryakıt ikmali yapabilmektedir."


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