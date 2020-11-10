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Ekonomi

EPDK 46 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları piyasalarında 46 yeni lisans verildi. 

Firdevs Yüksel   | 10.11.2020
EPDK 46 yeni lisans verdi

İstanbul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 46 yeni lisans verildi. 

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, elektrik piyasasında 41 üretim, 3 tedarik lisansı verildi.

Bu kapsamda, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirilirken, 3 şirketin tedarik lisansı iptal edildi. 

Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı tahsis edildi, LPG piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verildi.

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