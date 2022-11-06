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Ekonomi

EPDK 22 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 22 şirkete lisans verildi, 1 şirketin lisansı iptal edildi ve 1 şirketin lisansını uzattı.

Gökçe Topbaş   | 06.11.2022
EPDK 22 şirkete lisans verdi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aralarında elektrik üretim, elektrik dağıtım, madeni yağ, elektrikli araç şarj sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verildi, 1 şirketin elektrik üretim lisansı iptal edildi, 1 şirketin ikrahiye teslimi lisansı ise uzatıldı.



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