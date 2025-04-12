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Ekonomi

EPDK 20 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 20 şirkete lisans verdi, 4 şirketin ise lisansını sonlandırdı.

Gökçe Topbaş  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
EPDK 20 şirkete lisans verdi

Ankara

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 5 toplayıcılık lisansı, 6 üretim lisansı, 4 tedarik lisansı ve 1 dağıtıcı lisansı verildi. Aynı piyasada 2 şirketin şarj ağı işletmeci lisansı ve 2 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında ise 2 akaryakıt şirketine ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete maden yağı lisansı ve 1 şirkete de depolama lisansı verildi.

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