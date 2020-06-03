Euro
7.52
Dolar
6.71
BIST 100
108,097.30
Altın
1,721.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

EPDK 11 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, elektrik ve petrol piyasalarında 11 yeni lisans verildi.

Firdevs Yüksel   | 03.06.2020
EPDK 11 yeni lisans verdi

İstanbul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 4 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 2 dağıtıcı, 2 madeni yağ, 3 depolama lisansı verildi.

Aynı piyasada, 2 firmanın daha önce sona erdirilen madeni yağ lisansı da yeniden yürürlük kazandı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirketin 2 LPG depolama lisansı sona erdirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1262, Meksika'da 470 kişi öldü
Sınır Tanımayan Doktorlar: Aden'deki Kovid-19 hastaları çok hızlı kaybediliyor
Yemen Başbakanı Kovid-19'la mücadelede uluslararası toplumdan destek istedi
Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı

Benzer haberler

EPDK 11 yeni lisans verdi

EPDK 11 yeni lisans verdi

Atama kararları Resmi Gazete'de

EPDK'den akaryakıt şirketlerine 'fiyatları makul seviyeye çekin' uyarısı

BDDK'dan zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık

BDDK'dan zaman aşımına uğrayan hesapların hak sahiplerine kolaylık

Türkiye'den diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarına vize kolaylığı

Türkiye'den diplomatik pasaport hamili Filistin vatandaşlarına vize kolaylığı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de