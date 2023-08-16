Dolar
27.06
Euro
29.58
Altın
1,903.11
ETH/USDT
1,826.00
BTC/USDT
29,204.00
BIST 100
7,598.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu

Engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi.

Mustafa Çalkaya  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu

Ankara

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Temmuz 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da 23 milyon 106 bin 200 makaron ele geçirildi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Bayburt'ta dağlık alandaki örtü yangını söndürüldü
Depremden etkilenen su ürünleri yetiştiricileri zarar tazmini için 8 Eylül'e kadar başvurabilecek
Kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Meriç Nehri'nde tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

Benzer haberler

Depremden etkilenen su ürünleri yetiştiricileri zarar tazmini için 8 Eylül'e kadar başvurabilecek

Depremden etkilenen su ürünleri yetiştiricileri zarar tazmini için 8 Eylül'e kadar başvurabilecek

Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 3 bin 147 lira oldu

Deprem bölgesinde Toplum Yararına Program süresi 9 ay uzatıldı

Bütçe temmuzda 48,6 milyar lira fazla verdi

Bütçe temmuzda 48,6 milyar lira fazla verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar enerjisi için 29 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgar enerjisi için 29 YEKA belirledi
TCDD, İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi alacak

TCDD, İstanbul Havalimanı Gar Müdürlüğüne 42 istasyon operasyon işçisi alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet