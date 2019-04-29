Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.64
Dolar
5.94
BIST 100
94,444.78
Altın
1,283.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İstanbul Güvenlik Konferansı 2019" programında konuşuyor
logo
Ekonomi

Enflasyon Raporu yarın açıklanacak

Merkez Bankası, bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu yarın açıklayacak.

Murat Birinci   | 29.04.2019
Enflasyon Raporu yarın açıklanacak

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu yarın İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-II"nin 30 Nisan'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Marriott Şişli Otel'inde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in küresel açılımlarında düşünce kuruluşlarının etkisi
GÖRÜŞ - Veliaht Prens’in güç sarhoşluğu ve Suudileri bekleyen tehlike
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları

Benzer haberler

Dolar/TL, 5,95 seviyesinde dengelendi

Dolar/TL, 5,95 seviyesinde dengelendi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Basımı duran 500 avroluk banknotlar değiştirilebilecek

Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararına odaklandı

Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararına odaklandı
'Trump'ın ticaret savaşı Avrupa’yı 'ılımlı' etkiledi'

'Trump'ın ticaret savaşı Avrupa’yı 'ılımlı' etkiledi'
Merkez Bankası rezervleri geçen haftaya göre arttı

Merkez Bankası rezervleri geçen haftaya göre arttı