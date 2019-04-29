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Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,27 değer kazancıyla 95.039,78 puandan başladı.

Erhan Cihan Ünal   | 29.04.2019
Borsa haftaya yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 256,64 puan ve yüzde 0,27 artışla 95.039,78 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,10 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 sigorta oldu.

Cuma günü 95.000 puanı test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 0,30 primle 94.783,14 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti. 

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