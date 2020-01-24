Euro
6.56
Dolar
5.94
BIST 100
122,369.50
Altın
1,558.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu için düzenlenen törene katılıyor
logo
Ekonomi

Enflasyon Raporu 30 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 30 Ocak Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

Belgin Yakışan Mutlu   | 24.01.2020
Enflasyon Raporu 30 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 30 Ocak Perşembe günü Ankara'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, "Enflasyon Raporu 2020-I"in tanıtımı amacıyla 30 Ocak saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda, TCMB Başkanı Murat Uysal da bir sunum yapacak.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği

Benzer haberler

Enflasyon Raporu 30 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak

Enflasyon Raporu 30 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak

Bakan Albayrak: Merkez Bankası FED kadar bağımsız

Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 456 milyon dolar oldu

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
'Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor'

'Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor'
Merkez Bankasından kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı

Merkez Bankasından kar payı ve ihtiyat akçesi dağıtımı