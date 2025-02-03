Enflasyon rakamları açıklandı
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayıtlara geçti.
Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 56,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 39,5 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 5,03, Yİ-ÜFE yüzde 3,06 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 oldu.
Yıllık enflasyon TÜFE'de Temmuz 2023'ten bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon TÜFE'de, Temmuz 2023'te 47,83 olarak tespit edilmişti.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomist, ocakta TÜFE'nin yüzde 4,29 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e gerileyeceği hesaplanmıştı.
Yİ-ÜFE, ocakta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,4, imalatta yüzde 27,6 arttı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ocakta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,4, imalatta yüzde 27,6, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,2 ve su temininde yüzde 54,39 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,5 artış kaydetti.
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,4, imalatta yüzde 27,6, su temininde yüzde 54,39, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,2 artış sergiledi.
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,57, imalatta yüzde 3,25, su temininde yüzde 16,84 artış gerçekleşti. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,44 azalış oldu.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 23,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 37,44, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 37,42, enerjide yüzde 18,05 ve sermaye mallarında yüzde 25,61 arttı.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlere bakıldığında ara mallarında yüzde 1,81, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 6,39, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,45, enerjide yüzde 2,27 ve sermaye mallarında yüzde 3,25 artış gözlendi.
|Sektörler/Alt Gruplar
|Aylık (Yüzde)
|Yıllık (Yüzde)
|Madencilik ve taş ocakçılığı
|3,57
|33,40
|İmalat
|3,25
|27,60
|Elektrik, gaz
|-0,44
|18,20
|Su temini
|16,84
|54,39
En yüksek artış yıllık bazda yüzde 99,93 ile eğitim grubunda gerçekleşti
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında ocakta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 99,93 ile eğitim grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE'de, ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 artış gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla ocakta bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı grubunda 5,17 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 23,57 ile sağlık olduğu hesaplandı.
Yıllık değişimler
Ocakta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim olarak tespit edildi.
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 13'ünde düşüş gerçekleşirken 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,47, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık bazda en az yükseliş yüzde 4,15 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 42,65 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.