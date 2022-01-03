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Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Deniz Çiçek Palabıyık   | 03.01.2022
Enflasyon rakamları açıklandı

Ankara

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

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