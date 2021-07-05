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Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 17,53, aylık yüzde 1,94 arttı.

Arife Yıldız Ünal   | 05.07.2021
Enflasyon rakamları açıklandı

Ankara

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,94, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,01 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,89 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,55, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,38 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,94, Yİ-ÜFE yüzde 4,01 artış kaydetti.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 22,04, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 42,89 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,46 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanmıştı.

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