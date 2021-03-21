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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 19 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 19 ayrı bölgeyi yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) ilan etti.

Murat Temizer   | 21.03.2021
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgarda 19 YEKA belirledi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, rüzgar enerjisine dayalı 19 YEKA belirlendi.

Alanlar; Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Muğla'nın çeşitli ilçelerinden seçildi.


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