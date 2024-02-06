Dolar
30.57
Euro
32.86
Altın
2,025.00
ETH/USDT
2,335.90
BTC/USDT
43,075.00
BIST 100
8,792.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Osmaniye’de vatandaşlar, Asri Mezarlığını ziyaret ediyor.
logo
Ekonomi

Enerji şirketi bp'nin karı 2023'te yüzde 50 azaldı

Düşüşte, petrol ve gaz fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarındaki azalma etkili oldu.

Nuran Erkul Kaya  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Enerji şirketi bp'nin karı 2023'te yüzde 50 azaldı

Londra

Enerji şirketi bp'nin karı 2023'te önceki yıla göre yüzde 50 azalarak 13,8 milyar dolar oldu.

Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasına göre, bp'nin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki karı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,8 düşüşle 2,9 milyar dolar olarak belirlendi.

Şirketin karı geçen yıl 2022'ye göre yüzde 50 azalarak 13,8 milyar dolara indi. Bu düşüşte, petrol ve gaz fiyatlarındaki gerileme ve rafineri marjlarındaki azalma etkili oldu.

Şirketin karı düşüşe rağmen analistlerin beklentilerini aşarken, bp hisse geri alımını hızlandırma kararı aldı ve bu yılın ilk yarısı için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.

bp Üst Yöneticisi (CEO) Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2023'te şirketin güçlü bir operasyonel performans sergilediğini belirterek, "bp'nin değerini artırmaya odaklanan hedefimiz değişmedi. Daha basit, odaklı ve yüksek değerli bir şirket olarak stratejimize güveniyoruz ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören camilerden 580'i onarıldı
MÜSİAD deprem bölgesine destek olmaya devam ediyor
Riskli yapıların güçlendirilmesi için 8 maddede dikkat edilmesi gerekenler
Kamu Denetçiliği Kurumuna deprem bölgesinden 2 bin 45 başvuru geldi
FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"nın üzerinden 12 yıl geçti

Benzer haberler

Enerji şirketi bp'nin karı 2023'te yüzde 50 azaldı

Enerji şirketi bp'nin karı 2023'te yüzde 50 azaldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet