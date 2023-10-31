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Ekonomi

Enerji şirketi bp, üçüncü çeyrekte 3,3 milyar dolar kar sağladı

bp'nin yılın üçüncü çeyreğindeki karı, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 27 artarken, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 60 geriledi.

Nuran Erkul Kaya  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Enerji şirketi bp, üçüncü çeyrekte 3,3 milyar dolar kar sağladı

Londra

LONDRA (AA) - Enerji şirketi bp, üçüncü çeyrekte 3,3 milyar dolar kar ve 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.

Şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin açıklamasına göre, bp'nin ikinci çeyrekte 2,6 milyar dolar olan karı, üçüncü çeyrekte güçlü petrol ticareti, yüksek petrol ve gaz üretimi ve rafinaj marjlarındaki artışla 3,3 milyar dolara yükseldi.

Böylece, şirketin karı bu dönemde yüzde 27 artış gösterdi.

bp, üçüncü çeyrekte 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı. Şirketin ikinci çeyrek için planladığı 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı da 27 Ekim itibarıyla tamamlandı. ​​​​​​​

Öte yandan, bp'nin yılın üçüncü çeyreğindeki 3,3 milyar dolarlık karı, geçen yılın aynı dönemindeki 8,1 milyar dolarlık kara göre yüzde 60 düşüş gösterdi.

bp, yılın 9 aylık döneminde ise 10,8 milyar dolar kar elde etti. Şirketin 2022'nin aynı dönemindeki karı 22,8 milyar dolar olmuştu.

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