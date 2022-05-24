Dolar
16.10
Euro
17.28
Altın
1,856.44
ETH/USDT
1,983.70
BTC/USDT
29,375.00
BIST 100
2,384.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Emtia sertifikaları Takasbank'a teminat olarak sunulabilecek

SPK tarafından yapılan düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları, Takasbank tarafından teminat olarak kabul edilebilecek.

Belgin Yakışan Mutlu   | 24.05.2022
Emtia sertifikaları Takasbank'a teminat olarak sunulabilecek

İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, merkezi karşı taraf üyelerinin Takasbank'a sunabilecekleri teminatlara Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları da eklendi.

Takasbank tarafından kabul edilen diğer teminatlar şöyle:

"Nakit (Türk lirası/konvertibl döviz), devlet iç borçlanma senedi, pay senedi, teminat mektubu, yatırım fonu katılma belgesi, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen avro tahvil, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, borsalarda işlem gören standartta altın, elektronik ürün senedi, G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen iç borçlanma senetleri ile avro tahviller."

Söz konusu yönetmelik ile Takasbank'ın, SPK tarafından uygun görülen piyasalar ya da sermaye piyasası araçları itibarıyla alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt ettiği merkezi karşı taraf uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü

Benzer haberler

Bankaların "donuk alacak" sınıflandırmasında eşik tutar 2 bin 500 liraya çıkarıldı

Bankaların "donuk alacak" sınıflandırmasında eşik tutar 2 bin 500 liraya çıkarıldı

Emtia sertifikaları Takasbank'a teminat olarak sunulabilecek

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı atanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi' genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi' genelgesi
5 Haziran'ı içine alan hafta 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak

5 Haziran'ı içine alan hafta 'Türkiye Çevre Haftası' olarak kutlanacak
Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de