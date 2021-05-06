Euro
10.03
Dolar
8.32
BIST 100
1,424.27
Altın
1,792.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün akşam boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dün akşam boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
logo
Ekonomi

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı

SSK emeklileri bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ise yarın bayram ikramiyelerini alabilecek.

Özcan Yıldırım   | 06.05.2021
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin başladığını bildirdi.

Bilgin, yazılı açıklamasında, yasal düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.100 liraya yükseltildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı. Bu kapsamda 12,7 milyon emeklimiz için toplam 12,3 milyar lira ödeme yapılacak."

Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yarın bayram ikramiyelerini alabileceklerini hatırlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yenilikçi inaktif aşısı da DSÖ listesinde
'Tam kapanma' desteği ihtiyaç sahiplerine konutlarında teslim ediliyor
Hindistan'da günlük Kovid-19 vakası ve can kaybı sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 811 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı

Nisana ait kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yarın yatırılacak

Emeklilerin bayram ikramiyeleri 6 ve 7 Mayıs'ta ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Türk-İş'i ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Türk-İş'i ziyaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı