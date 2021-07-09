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Ekonomi

Elvan: ABD Hazine Bakanı Yellen ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile görüştüklerini belirterek, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.

Zeynep Çetinkaya   | 09.07.2021
Elvan: ABD Hazine Bakanı Yellen ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik

Ankara

Bakan Elvan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştüklerini bildiren Elvan, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik."

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