Elvan: ABD Hazine Bakanı Yellen ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile görüştüklerini belirterek, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik." dedi.
Ankara
Bakan Elvan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştüklerini bildiren Elvan, şunları kaydetti:
"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.