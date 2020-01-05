Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sarıkamış Harekatının 105. Yılı
logo
Ekonomi

Elektronikte 11,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin 2019'da elektrik elektronik alanındaki ihracatı 11 milyar 242 milyon 645 bin dolar oldu.

Dilara Zengin   | 05.01.2020
Elektronikte 11,2 milyar dolarlık ihracat

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye geçen yıl 105 milyar 561 milyon 315 bin dolarlık sanayi mamulü ihraç etti.

Geçen yıl elektrik elektronik alanında 11 milyar 242 milyon 645 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu alanda en çok ihracat Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. AB ülkelerine 6 milyar 541 milyon 860 bin dolarlık elektrik elektronik ürün ihraç edildi. AB ülkelerini 1 milyar 486 milyon 94 bin dolarla Orta Doğu ve 920 milyon 354 bin dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

Türkiye, elektrik elektronik alanında Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ihracatını yüzde 22,08, Orta Doğu ülkelerine ihracatını yüzde 4,7 artırdı. Bu kapsamda elektrik elektronikte Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine 883 milyon 27 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İstanbul damga vurdu

Elektrik elektronik sektörünün ihracatı illere göre değerlendirildiğinde, İstanbul ön plana çıktı.

Geçen yıl İstanbul'dan bu alandaki toplam ihracatın yaklaşık yüzde 52’sine karşılık gelen 5 milyar 845 milyon 688 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bu dönemde İstanbul'u 2 milyar 225 milyon 94 bin dolarla Manisa, 551 milyon 943 bin dolarla Kocaeli, 511 milyon 8 bin dolarla Ankara ve 486 milyon 465 bin dolarla Denizli izledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

Halı ihracatının yarısından fazlasını Güneydoğu yaptı

Halı ihracatının yarısından fazlasını Güneydoğu yaptı

Elektronikte 11,2 milyar dolarlık ihracat

Sanayi kenti Kocaeli'den 2019'da 15,2 milyar dolarlık ihracat

BMC'den Tunus'a zırhlı araç ihracatı

BMC'den Tunus'a zırhlı araç ihracatı
2019 savunma ve havacılıkta rekorlar yılı oldu

2019 savunma ve havacılıkta rekorlar yılı oldu
'İhracat yıllık bazda yüzde 4,87 arttı'

'İhracat yıllık bazda yüzde 4,87 arttı'