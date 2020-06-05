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Ekonomi

Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında yükseliş devam ediyor

Bu yılın ilk 5 ayında elektrikli otomobil satışları artmaya devam ederek 2019'un aynı dönemine göre yüzde 75, hibrit otomobil satışları da yüzde 11,8 yükseliş gösterdi.

Abdulselam Durdak   | 05.06.2020
Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında yükseliş devam ediyor

İstanbul

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mayıs döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artarak 183 bin 95 adet oldu.

Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, 2020 yılı ilk beş aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 146 bin 528 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 13,9'luk yükselişle 36 bin 567 adede ulaştı.

Yalnızca mayıs değerlendirildiğinde, 2020 yılı mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 2,4 azalarak 32 bin 235 adet olarak belirlendi.

Otogazlı otomobillerin payı yüzde 4,5

Mayıs sonunda otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde benzinli otomobil satışları 71 bin 699 adetle yüzde 48,9 payla ilk sırada yer aldı.

Ardından dizel otomobil satışları 63 bin 824 adetle yüzde 43,6 payla ikinci, otogazlı otomobil satışları 6 bin 555 adetle yüzde 4,5 pay aldı.

Ayrıca bu dönemde 133 adet elektrikli ve 4 bin 317 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı yüzde 3 olarak kaydedildi.

Dizel otomobil satışları yüzde 4 azaldı

Benzinli otomobil satışları mayıs sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58,2 ve otogazlı otomobil satışları da yüzde 42,9 arttı. Dizel otomobil satışları ise yüzde 4 azaldı.

Bu yılın ilk beş aylık döneminde elektrikli otomobil satışları geçen yılın ayı dönemine göre yüzde 75 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 11,8 artış gösterdi. Elektrikli ve hibrit otomobil satışları bu ayda yükselirken, en fazla artış oranı da yine elektrikli otomobillerde kaydedildi.

Vatandaş vergisi düşük olanı tercih etti

Diğer yandan, mayıs sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 84,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 88 bin 84 adetle yüzde 60,1 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 556 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,7 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,2 payla SUV, yüzde 22,8 payla da HB otomobiller takip etti.

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