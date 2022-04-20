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Ekonomi

Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı

Elektrikli araç besleme donanımları, doğru ve güvenilir ölçüm sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında denetlenecek.

Zeynep Beyza Kılıç   | 20.04.2022
Elektrikli araç şarj donanımları Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrikli araçlara şarj hizmeti sunumunda kullanılan ve aktarılan elektrik enerjisi miktarının ölçümünü yapan elektrikli araç besleme donanımları yasal metroloji çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle ölçüm doğruluğu ve ölçüm güvenirliğini sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alındı.

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