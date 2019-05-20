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Ekonomi

Elektrik üretiminde doğal gazın payı düştü

Elektrik üretimde doğal gazın payı bu yılın ilk dört ayında yüzde 17,2'ye düştü. Bu azalışta hidroelektrik ve rüzgar santrallerindeki üretim artışı etkili oldu.

Nuran Erkul Kaya   | 20.05.2019
Elektrik üretiminde doğal gazın payı düştü

İstanbul

Elektrik üretimde doğal gazın payı bu yılın ilk dört ayında yüzde 17,2'ye düştü. Bu azalışta hidroelektrik ve rüzgar santrallerindeki üretim artışı etkili oldu.

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmaya yönelik adımlar, üretimde ithal kaynakların payını azaltarak cari açığın kapanmasına katkı sağlıyor. Bu kapsamda özellikle doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payı giderek azalıyor.

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de bu yıl ocak-nisan döneminde toplam elektrik üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 94 milyar 837 milyon 312 bin kilovatsaat oldu.

Söz konusu dönemde elektrik üretiminde en büyük pay yüzde 34,2 ile hidroelektrik santrallerinin oldu. Hidroelektrik santrallerinden bu dönemde 32 milyar 483 milyon 396 kilovatsaat elektrik üretildi.

Üretimde ithal kömürün payı yüzde 19, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 16 oldu. İthal kömür santrallerinin üretimdeki payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düştü.

Öte yandan, 2019'un ilk dört ayında elektrik üretiminde en dramatik düşüş doğal gaz santrallerinde gözlendi.

Bu dönemde doğal gaz santrallerinden 16 milyar 340 milyon 358 bin kilovatsaat elektrik üretildi ve toplam üretimde doğal gazın payı yüzde 17,2'ye düştü. Geçen yıl ocak-nisan döneminde bu oran yüzde 30,7 olarak kayıtlara geçmişti.

Doğal gazı, yüzde 8 ile rüzgar enerjisi, yüzde 3 ile jeotermal enerji izledi. Üretimin kalan yüzde 2,6'lık kısmı ise güneş, biyokütle, asfaltit gibi çeşitli kaynaklardan sağlandı.

Öte yandan, üretimde doğal gazın payının azalması, gaz santrallerin gelirlerinde önemli düşüşe yol açıyor. Söz konusu santraller, belli bir seviyenin üzerinde elektrik üretimi gerçekleştiremediği için yeterince gelir getirmiyor. Dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle santraller kredi borçlarını ödemekte zorlanıyor.

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