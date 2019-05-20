Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.73
Dolar
6.02
BIST 100
86,855.88
Altın
1,276.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Edirne'de 'gül tarımı' atağı

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 1600'lü yıllarda gül bahçelerini anlattığı Edirne'de gül tarımı ile ilgili çalışmalar başladı.

Cihan Demirci   | 20.05.2019
Edirne'de 'gül tarımı' atağı

Edirne

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde gül bahçelerini anlattığı Edirne'de gül tarımı ile ilgili çalışmalar yapılıyor.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, Bulgaristan'daki Gül ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü'nden alınan kokulu ve yağlık gül fidanı örnekleriyle, bölgede adaptasyon çalışması gerçekleştirildi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gül ve lavantanın önemli uçucu yağ bitkilerinden olduğunu belirten Tülek, "Enstitü olarak bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik çalışmaları yürütüyoruz. Bu iki ürün üzerinde önemle duruyoruz. Özellikle Edirne için gülün tarihi bir önemi de var. Osmanlı'da Edirne'nin gül yetiştirilen önemli vilayetlerinden olduğunu biliyoruz. Bu bilginin Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yer aldığını görüyoruz fakat bu kültür çeşitli nedenlerle Edirne'de kaybolmuş." diye konuştu.

Bulgaristan'dan gül genetiği alındı

Özellikle yağlık gül çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Tülek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde gül bilindiği üzere sadece Isparta ve civarında yağ amaçlı yetiştiriliyor. Edirne'nin yakınında olan komşu ülke Bulgaristan da gül yağı üretiminde dünyadaki önemli aktörlerden biri. Ekolojik olarak bakıldığında Edirne'nin gül tarımına elverişli olduğunu söyleyebiliriz çünkü bu kapsamda bölgemizde gül tarımı için adaptasyon çalışmasını tamamladık. Bu çalışmanın sonucunda bölgemizde gül tarımının yapılacağına kanaat getiriyoruz."

Bulgaristan Gül ve Tıbbi Bitkiler Araştırma Enstitüsü ile çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tülek, Bulgaristan'daki genetik kaynaklardan gül temin ederek, adaptasyon çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Gülün Edirne için tarihi geçmişiyle birlikte alternatif bir ürün olacağını dile getiren Tülek, "Geçmişte Edirne, Osmanlı'nın gülden üretilen ürünlerin tedarik merkeziydi. Özellikle gül yağı anlamında Edirne'nin önemli bir merkez olduğunu tarihi kayıtlarda görüyoruz. Edirne'nin geçmişte olduğu gibi önemli bir üretim merkezi olması ve bunun yanında da gülün çiftçimiz için alternatif bir ürün olmasını istiyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Basra’dan Doğu Akdeniz’e stratejik hamleler: Savaş kapıda mı?
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan

Benzer haberler

Edirne'de 'Kakava ateşi' yandı

Edirne'de 'Kakava ateşi' yandı

Selimiye Camisi'nin restorasyon projesi hazır

'Beyaz altının' tohumu toprakla buluştu

Osmanlı geleneği gereği Eski Cami çiçeklerle donatıldı

Osmanlı geleneği gereği Eski Cami çiçeklerle donatıldı
Edirne'de 565 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 565 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne sınır hattında 3 yılda 546 FETÖ'cü yakalandı

Edirne sınır hattında 3 yılda 546 FETÖ'cü yakalandı