Dolar
19.46
Euro
21.39
Altın
1,979.19
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,617.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi Kahramanmaraş Başmüdürlüğü’nün açılışında konuşuyor
logo
Ekonomi

Elektrik üretimi şubatta yüzde 5,29 azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,29 azalışla 23 milyon 641 bin 34 megavatsaat oldu.

Gülşen Çağatay  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Elektrik üretimi şubatta yüzde 5,29 azaldı

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 30,67'si doğal gaz santralleri, yüzde 23,84'ü ithal kömür santralleri, yüzde 13,73'ü linyit santralleri, yüzde 10,24'ü hidroelektrik santralleri ve 12,19'u rüzgar santrallerinde yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,29 azalışla 23 milyon 641 bin 34 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 10,87 azalarak 18 milyon 932 bin 179 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 40,03'ü sanayi, yüzde 29,21'i mesken, yüzde 26,91'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatmanın payı yüzde 2,44, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,41 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,17 artarak 48 milyon 19 bin 796'ya ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 2,53, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 0,37 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 19,96, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 21,22, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 4,8 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 3,23 artarak yaklaşık 95 bin 223 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,52'si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,44'ü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,88'i rüzgar santralleri, yüzde 10,89'u ithal kömür santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt dışı oylara "diplomatik kurye"li koruma
Depremden etkilenen Arsuz'da hasar gören turistik tesisler onarılıyor
Malatya'da konteyner kentte yaşayan afetzedeler için çarşı kuruluyor
Tel Abyad'da şehit olan iki polis memuru için Şanlıurfa'da tören düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs paylaşımı: Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle beraber inşa edeceğiz

Benzer haberler

Elektrik üretimi şubatta yüzde 5,29 azaldı

Elektrik üretimi şubatta yüzde 5,29 azaldı

Elektrikli araç şarj istasyonlarında lisans sayısı 124'e ulaştı

Hidroelektrik santrallerinde yılın üretim rekoru kırıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet