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Ekonomi

Elektrik üretim ve depolama tesisleri kabul yönetmeliği revize edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, elektrik üretim ve depolama tesislerine ilişkin kabul yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Duygu Alhan  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Elektrik üretim ve depolama tesisleri kabul yönetmeliği revize edildi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, yönetmeliğin 1'inci, 2'nci, 5'inci, 6'ncı, 7'nci, 12'nci, 16'ncı, maddelerinde yer alan "tesisler" ibaresi "tesisler/üniteler" şeklinde değiştirildi.

Aynı yönetmeliğe elektrik depolama tesisi (EDT), batarya yönetim sistemi (BYS), elektrik depolama ünitesi (EDÜ), enerji yönetim sistemi (EYS), sistem kontrol yazılımı (SKY) kısaltmalarının anlam ve kapsamları eklendi.

Yönetmelikte kabul başvuru kapsamı, değerlendirme süreci gibi konularda da değişikliklere gidilerek, çeşitli madde ve fıkralar revize edildi.​​​​​​​

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