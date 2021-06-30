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Ekonomi

Elektrik fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.

Nuran Erkul Kaya   | 30.06.2021
Elektrik fiyatlarına zam yapıldı

İstanbul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açıklamasına göre, elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle tarifelerde değişikliğe gidildi.

Buna göre, nihai elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.

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