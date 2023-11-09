Dolar
28.50
Euro
30.50
Altın
1,947.18
ETH/USDT
1,917.30
BTC/USDT
37,001.00
BIST 100
7,779.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız
logo
Ekonomi

Elazığ'da üzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı

Kentin Hoş köyünde 35 bin dönüm alanda üretim yapan çiftçiler dalında olgunlaşan üzümü soğuk hava ile yağmura karşı korumak ve hasat süresini uzatmak için bağların üzerini branda ile kaplıyor.

Suat Öztürk  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
Elazığ'da üzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

Elazığ'da üzüm yetiştiriciliği yapılan Hoş köyünde üreticiler ürünü olumsuz hava koşullarından korumak için bağların üzerini mavi beyaz branda ile kaplıyor.

Yaklaşık 110 bin dönüm alanda yöreye has iri salkımlı üzümleriyle tanınan kentte, aralarında tescilli "Öküzgözü" ve "Boğazkere" ile "Şirfoni", "Ağın beyazı", "Elazığ kırmızısı", "Papazkarası" ve "Köhnü" gibi farklı cinslerde yetiştirilen üzümde hasat eylül ayından bu yana devam ediyor.

Keban Baraj Gölü mevkisinde bulunan, toprak ve iklim yapısı nedeniyle üzüm yetiştiriciliği için elverişli olan Hoş köyünde de yaklaşık 35 bin dönüm alanda üretim yapılıyor.

Üreticiler üzümü soğuk hava ve yağmura karşı dalında koruyarak hasat süresini uzatmak için yılın bu döneminde bağların üzerini branda ile kapatıyor.

"Bu sayede iç piyasaya daha uzun süre ürün gönderebiliyoruz"

Hoş köyünde üzüm üreticilerinden Bekir Tekel, AA muhabirine, eylül ayında başladıkları üzüm hasadının sürdüğünü, bağların bir kısmını brandayla örterek hasat dönemini uzatmaya çalıştıklarını söyledi.

"Çadır altında ürün don olmadığı sürece taze bir şekilde dalında kalıyor. Geç olgunlaşan üzümleri branda altına alarak olgunlaşma süresini uzatıyoruz. Bu sayede iç piyasaya daha uzun süre ürün gönderebiliyoruz." diyen Tekel, üzümü böylece yağmur ve yağıştan muhafaza ettiklerini belirtti.

Bu yöntemi uygulamadıklarında ekim ayından sonra üründe çürümelerin başladığını anlatan Tekel, bu uygulamanın faydasını gördüklerini ifade etti.

Tekel, "Üzüm, kabuğu ince bir meyve olduğu için çabuk çürüyor. Bu sayede aralık sonuna kadar hasadımız sürmüş oluyor." dedi.

Erhan Sarıgül de branda ile önlem almamaları halinde üzümü bir ay içinde hasat etmek zorunda kalacaklarını belirterek, hasat süresini branda sayesinde 4 aya uzattıklarını aktardı.

Sarıgül, "Ürünümüz taze kalıyor. Sofralara taze üzüm ulaştırmış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'tan gelen Salih Türk, 15 yıldır Elazığ'dan üzüm satın aldığını belirtti.

Türk, "Yağmur değmediği için üzümler bozulmuyor. Eylül ayından başlayıp aralık ayının sonuna kadar üzüm alıyoruz. Bu brandalı sistemden çok memnunuz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek: İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor
Emine Erdoğan: İsrail, çocukların üzerine füzeler yağdırarak dünyamızı felakete sürüklüyor
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlusuna dava açıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, İsrail'e destek veren markaları boykot edecek
Mevsimlik tahminler "La Nina kışı geliyor" yorumlarıyla örtüşmüyor

Benzer haberler

Elazığ'da üzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı

Elazığ'da üzüm bağları mavi beyaz örtüyle kaplandı

Elazığ'da ağır hasarlı yapıların yaklaşık yüzde 65'i yıkıldı

Hafızlık öğrencileri şehit Fethi Sekin’i doğum gününde kabri başında dualarla andı

Elazığ'da freni patlayan midibüs 2 araca çarptı, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Elazığ'da freni patlayan midibüs 2 araca çarptı, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Sakarya'da hasadı yapılan üzüm çevre illere gönderiliyor

Sakarya'da hasadı yapılan üzüm çevre illere gönderiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet