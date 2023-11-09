Avrupa tesis yönetim ağı İstanbul'da buluştu
"Tesis Yönetiminin Gelecek Neslini Şekillendirmek" temasıyla 28. kez düzenlenen Tesis Yönetim Konferansı, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başladı.
İstanbul
Avrupa'nın 30'dan fazla ülkesinde faaliyet gösteren tesis yönetim dernekleri ve firmalarını temsil eden Avrupa Tesis Yönetim Derneği (EuroFM) tarafından düzenlenen, Türkiye Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Tesis Yönetim Konferansı ve Araştırma Sempozyumu başladı.
"Tesis Yönetiminin Gelecek Neslini Şekillendirmek" temasıyla 28. kez düzenlenen konferans, tesis yönetimi alanında çalışan iş insanları, eğiticiler, akademisyenler ve araştırmacıları Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya getirdi.
Konferansın açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fuat Uzun, bakanlık olarak tesis yönetimi sektörü ile yakından ilgilendiklerini belirterek, geçen yılın başında Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğünü hayata geçirdiklerini söyledi.
Müdürlüğün, tesis yönetiminin geleceğine yönelik çalışmaları tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğünü dile getiren Uzun, tesis yönetimi sektörünün standartlarını belirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Uzun, enerji verimliliği konusunun tesisler açısından vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilmesi gerektiğine işaret ederek, tesis yönetimlerinin de sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Tesislerin gerek atık yönetimi gerek çevre yönetimi gerek de enerji verimliliği konusunda hassasiyet göstermelerinin önem arz ettiğini söyleyen Uzun, tesis yönetim firmalarına büyük iş düştüğünü, bakanlık olarak gelişmelere ve yeniliklere açık olduklarını dile getirdi.
Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Federasyonu Başkanı İbrahim Bozan da tesislerin çoğalması ve modernleşmesiyle tesis yönetiminin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıkmaya başladığını, Türkiye'nin de tesis yönetimi uygulamasında dünya için önemli bir güç kaynağı olduğunu belirtti.
Federasyon olarak tesis yönetimi alanında akademik çalışmalar yaptıklarını, eğitim ve burs programları düzenlediklerini anlatan Bozan, Türkiye'deki tesis yönetimi mevzuatının altyapısına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
"Gala yemeğinin geliri deprem bölgesine aktarılacak"
EuroFM Başkanı Natalie Hofman, 28. Tesis Yönetim Konferansı ile "22. Tesis Yönetim Araştırma Sempozyumu"nun eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini dile getirerek, etkinliğin endüstriye katkı sağlayacağını belirtti.
Konferansta, Birleşik Krallık'tan Güney Afrika'ya kadar tesis yönetim dernekleri ve firmalarını temsil eden katılımcıları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Hofman, konuşmacıların sektördeki son trendler ile araştırmaları ele alacaklarını söyledi.
Hofman, alanında uzman kişilerce tesis yönetimini küresel boyutta değerlendireceklerini, konferans kapsamında düzenlenecek panellerde sürdürülebilirlikten dijitalleşemeye kadar farklı başlıklarda konunun derinlemesine inceleneceğini dile getirdi.
TRFMA Başkanı Erhan Demirtaş da EuroFM tarafından her yıl düzenlenen ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 2019'dan bu yana ara verilen konferansın, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle İstanbul'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Konferansın, dijitalleşme, döngüsellik ve kampüs yönetimine odaklandığına işaret eden Demirtaş, 3 gün sürecek konferans ile alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılarla tesis yönetiminin gelecek neslini şekillendirmeye çalışacaklarını söyledi.
Katılımcıların tesis yönetimi sektörüne yönelik yeni bir bakış açısı kazanması ve alana yeni katkılar sunmasının konferansın ana amaçlarından olduğunu vurgulayan Demirtaş, etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek gala yemeğinin gelirinin 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeye aktarılacağını bildirdi.
Demirtaş, etkinlikler kapsamında Türkiye'deki bazı örnek tesis yönetimi uygulanan tesislerin katılımcılarla ziyaret edileceğini belirtti.
"Dünyaya yenilikler gelecekse, Türkiye'den gelecek"
Konferans kapsamında düzenlenen "Türkiye Tesis Yönetim Pazarı: Türkiye'nin özelliklerini anlamak" başlıklı panelde, TRFMA Başkanı Erhan Demirtaş'ın moderatörlüğünde, United Group Üst Yöneticisi (CEO) ve UFS Kurumsal Hizmetler Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Altun, iş insanı Eşref Hamamcıoğlu ve ISS Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Cavit Habib konuşmacı olarak yer aldı.
United Group İcra Kurulu Başkanı İlhan Altun, böylesi önemli bir toplantının İstanbul'da gerçekleştiriliyor olmasının önemine işaret ederek, "Bu toplantı Türkiye'de yapılıyorsa, 30 yıldır birileri bu sektöre gönül verdiği için yapılıyor. Sektör önceleri hiç tanınmazken, şimdi çok iyi bir seviyeye ulaştı. Bu bağlamda bugüne kadar bu sektöre emek vermiş, gelişimine katkı sağlamış Eşref Hamamcıoğlu ve Cavit Habib'e özellikle teşekkür etmek isterim." diye konuştu.
Tesis yönetim sektörünün binlerce kişiye istihdam sağladığını belirten Altun, şöyle devam etti:
"Ülkemizde artık bu iş belirli standartlarla yapılıyor. Önceden bu iş bir 'meydancılık' kültürüyle yönetiliyor ve tanınıyordu. Bugün artık bu iş Türkiye'de meslek haline geldi. Sanayi devrimini daha sonradan yakalayan bir ülke olarak, tesis yönetimi konusunda Avrupalı dostlarımızdan biraz daha gerideyiz. Birçok sektörde olduğu gibi Cumhuriyet'imizin 100. yılı, tesis yönetim sektöründe de bir milat... Artık ikinci yüzyılımızda biz de dünyaya, ülkemizden çok farklı değerler kazandıracağız. Bunu savunma sanayinde yaptık. Tesis yönetimini geç yakalamış olmanın da bir avantajı olacağına inanıyorum. Bu avantajın da inovasyonla ortaya çıkacağını düşünüyorum."
Altun, Türkiye'deki tesis yönetimi oyuncularının tesis yönetimindeki paradigma değişimini iyi okuduğunu ifade ederek, "Gelecek dönemde sektördeki robotlaşmayı ve dijitalleşmeyi en iyi kullanan ülkeler arasında Türkiye'yi önde göreceğimize inanıyorum. Şimdiden tesis yönetimi sektöründeki global şirketlerin Türkiye ayağındaki firmaların gerçekleştirdikleri yeniliklerle ödüller aldığını görüyoruz. Yani, tesis yönetim alanında eğer dünyaya yenilikler gelecekse Türkiye'den geleceğine inanıyorum." diye konuştu.
Tesis yönetiminde ileri teknolojinin kullanılmasıyla istihdamın azalacağı yönündeki endişelere katılmadığını belirten Altun, teknolojinin kullanılmasıyla insanın daha spesifik işler gerçekleştireceğini ve iş kazalarında bir azalma yaşanacağını sözlerine ekledi.
Eşref Hamamcıoğlu da kurucu CEO olarak görev yaptığı Sodexo Türkiye'nin tesis yönetimi konusunda önemli çalışmalar yaptığını, sektörün öncülerinden olduğunu belirterek, ilk yıllarda Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde bir sertifika programı düzenlediklerini, o dönem bu programdan faydalananların şimdi sektördeki şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalıştığını söyledi.
İnsanların hayatını kolaylaştırmak ile entegrasyonu sağlamanın sektör açısından önemli olduğunu vurgulayan Hamamcıoğlu, sektörün şirketlerin insan kaynağı verimliliğine katkı sağladığını dile getirdi.
ISS Türkiye CEO'su Cavit Habib de Türkiye'nin tesis yönetiminde dünyanın çok ilerisinde bir noktaya ulaştığını belirterek, "Son 30 yılda yaşananlar göz önünde bulundurulduğunda, bizim şirketlerin yöneticileri, dünyadaki birçok yöneticinin sahip olmadığı tecrübeye sahip. Dolayısıyla Türkiye büyüdükçe, tesis yönetimi de büyüyecektir. Ancak gidecek daha çok yolumuz var. Yeter ki tutkumuz olsun." ifadesini kullandı.
Konferans 11 Kasım'a kadar sürecek
Konferansın diğer toplantılarında dijitalleşme ve teknolojinin tesis yönetimi pazarında karar alma süreçlerini nasıl etkilediği ve eğitim süreçlerinin bu sektördeki önemine ilişkin konular ele alınacak.
Yaklaşık 30 ülkeden katılımcı, toplantıların ardından İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini gezecek. Tesis Yönetim Konferansı ve Araştırma Sempozyumu 11 Kasım'a kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.