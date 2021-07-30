Euro
9.99
Dolar
8.41
BIST 100
1,383.65
Altın
1,825.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi temmuzda 38 ayın zirvesi olan 100,1 değerine yükseldi.

Erhan Cihan Ünal   | 30.07.2021
Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde

Ankara

Ekonomik güven endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artışla 38 ayın zirvesi olan 100,1 değerini gördü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, Haziran 2018'den bu yana ilk defa "genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği" gösteren 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Endeks, jeopolitik gelişmeler, spekülatif kur atakları, ABD-Çin ticaret savaşı ve Brexit gelişmeleri ile yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını gibi tüm dünya ekonomilerine negatif yansıyan olayların etkisiyle Haziran 2018'den bu yana eşik değeri olan 100'ün altında seyrediyordu.

Özellikle salgının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle Nisan 2020'de 58,4 değerine kadar gerileyen endeks, ekonomi yönetimince alınan önlemler ve özellikle tüketici kesime sağlanan desteklerin etkisiyle toparlanma sürecine girdi ve geçen yılı 94,7 seviyesinde tamamladı.

Yeni yıla aşılama çalışmalarının da pozitif etkisiyle güçlü başlayan endeks, ocakta 96,2, martta 98,9, mayısta 92,8 ve haziran da 97,8 değerini aldı.

Aşılama çalışmalarındaki başarıların yanında temmuzda başlayan yeniden normalleşme süreciyle ivmelenen endeks, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 artışla 100,1 değerine çıkarak, 38 ayın en yüksek seviyesini gördü.

"Ekonomiye duyulan güvenin kalıcı olacağını görebiliriz"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ekonomik güven endeksinin son üç yıllık dönemde ilk defa kritik değer olan 100 seviyesinin üzerine çıktığını söyledi.

Endeksin 100'ün üzerinde olmasının ekonomiye ilişkin iyimserliği gösterdiği için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Şener, "Normalleşmeye geçişle birlikte turizm gelirlerinin artması, ihracatta rekorların kırılması ve daha önemlisi imalat sanayi verilerinin de yukarı yönlü olması ekonomik güven endeksini yukarı taşıdı." dedi.

Yükselişin sürpriz olmadığını ifade eden Şener, endeksin alt sektörlerinde de yukarı yönlü ivmelenme görüldüğünü, bu durumun da gelecekteki yükselişleri desteklediğini söyledi.

Şener, normalleşmeyle ekonomiye dönük iyimserliğin gelecek aylarda da devam edebileceğini belirterek, "Endeksin 100'ün üzerinde olması, genel piyasa beklentilerine de pozitif yansıyor. Ekonomik güven endeksindeki yükselişler tüketici güven endeksi ile desteklenirse ekonomiye duyulan güvenin kalıcı olacağını görebiliriz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 70 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Yunanistan'da Kovid-19 vakaları yeniden yükselişte
Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 585 bin 60'a indi
Kovid-19 vakalarının en yüksek olduğu illerden Iğdır'da sağlıkçıların aşı seferberliği
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası Yavaş: Hayatımla oynadım. Kimse aşısını ihmal etmesin

Benzer haberler

Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde

Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde

Türkiye'nin ihracatı haziranda yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar oldu

Yılın ilk 3 ayında yapılan seyahatlerde 6 milyar lira harcandı

Sektörel güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı

Sektörel güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı
Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 17,2 artarak 13,5 milyonu geçti

Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 17,2 artarak 13,5 milyonu geçti